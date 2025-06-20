Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска Соболенко сыграет с Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Берлине

Соперницей белорусской теннисистки Соболенко в четвертьфинале турнира в Берлине будет Рыбакина.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA-500 в Берлине.

Рыбакина во втором раунде турнира смогла обыграть теннисистку из Чехии Катерину Синякову. Это значит, что она окажется соперницей белоруски Соболенко в четвертьфинале турнира.

Ранее мы собрали, что произошло после скандальной победы Арины Соболенко над Масаровой в Берлине: «Я хотела бы на Миконосе развлекаться».

Тем временем Соболенко заявила, что приближается к завершению карьеры.

Кстати, третья по силе за 2025 вспышка случилась на Солнце 20 июня — что ждать белорусам.