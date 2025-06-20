Белоруска Соболенко сыграет с Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Берлине

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA-500 в Берлине.
Рыбакина во втором раунде турнира смогла обыграть теннисистку из Чехии Катерину Синякову. Это значит, что она окажется соперницей белоруски Соболенко в четвертьфинале турнира.
Ранее мы собрали, что произошло после скандальной победы Арины Соболенко над Масаровой в Берлине: «Я хотела бы на Миконосе развлекаться».
Тем временем Соболенко заявила, что приближается к завершению карьеры.
Кстати, третья по силе за 2025 вспышка случилась на Солнце 20 июня — что ждать белорусам.