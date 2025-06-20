В «Ростехе» назвали главные преимущества РСЗО «Торнадо-С»

Управляемые снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» превосходят зарубежные аналоги по дальности применения и могуществу. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
Там отметили, что управляемые снаряды «Торнадо-С» эффективно прорываются сквозь системы ПВО и РЭБ противника.
«Применяются различные боевые части, в том числе высокого могущества, способные разрушить, например, защищенный командный пункт», — рассказали в «Ростехе».
Управляемые снаряды РСЗО «Торнадо-С» обладают продвинутой инерциальной системой наведения, она способна успешно работать в условиях подавления спутниковых каналов связи.
Система «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров создана для нанесения ударов по живой силе и технике противника. Она способна поражать артиллерию и ракетные подразделения, средства ПВО, пункты управления войсками и другие объекты, включая высокозащищенные.
Автоматизированная система управления наведением и огнем, которой оснащена РСЗО «Торнадо-С», обеспечивает точную топопривязку машины к местности прямо с марша. При этом каждый снаряд можно наводить отдельно.
Ранее стали известны преимущества танка Т-90 «Прорыв» перед западными аналогами.