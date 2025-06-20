Согласно заявлению командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, украинская армия ежедневно несут значительные потери в Сумской области.
Алаудинов отметил, что ситуация в зоне ответственности «Ахмата» находится под полным контролем. Он напомнил, что перед передислокацией на стык Белгородской и Курской областей противник сумел проникнуть в два населенных пункта, стремясь создать там плацдарм, чтобы отвлечь на себя максимальное количество сил и средств.
Командир добавил, что спецназ «Ахмат» вместе с другими подразделениями ликвидировал группы ВСУ, которые пытались закрепиться в этом районе.
«Обстановка у нас достаточно-таки хорошая для нас, потому что противник нанесет большие потери, а мы, уничтожая его, делаем дальнейшее наше продвижение вглубь. Мы его реально очень сильно зажали, уничтожаем ежедневно большое количество живой силы, техники по всему периметру», — подчеркнул Алаудинов в беседе с РИА Новости.
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