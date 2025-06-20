Алаудинов: ВСУ ежедневно несут большие потери под Сумами

«Обстановка у нас достаточно-таки хорошая для нас, потому что противник нанесет большие потери, а мы, уничтожая его, делаем дальнейшее наше продвижение вглубь. Мы его реально очень сильно зажали, уничтожаем ежедневно большое количество живой силы, техники по всему периметру», — подчеркнул Алаудинов в беседе с РИА Новости.