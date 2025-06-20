Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Феномен Лабубу: Уродливая плюшевая игрушка взорвала мировой рынок

FT: Лабубу превратили китайскую фабрику в одну из самых дорогих компаний в мире.

Источник: Комсомольская правда

Необычная плюшевая игрушка Labubu превратила китайскую компанию Pop Mart в одного из мировых лидеров индустрии. Как сообщает Financial Times, рыночная стоимость бренда теперь вдвое превышает совокупную капитализацию американских гигантов Mattel и Hasbro. Годовой оборот достиг двух миллиардов долларов.

За год уродливая, но одновременно милая фигурка спровоцировала настоящий ажиотаж. В магазинах происходили драки за игрушки, а на вторичном рынке их стоимость достигала тройной розничной цены. Видео с Labubu стали вирусными в соцсетях, а очереди в магазинах Pop Mart растягивались на несколько часов.

Феномену способствовали знаменитости: Дуа Липа, Рианна и Лиза из Blackpink использовали фигурку с дьявольской ухмылкой как модный аксессуар.

Эксперты объясняют успех Labubu её нестандартной эстетикой. «Это универсальный язык. Современным потребителям надоела отполированная миловидность, они хотят чего-то более бунтарского», — отмечает директор исследовательской группы Kantar Worldpanel Джейсон Ю.

Ранее KP.RU писал, что глава Роскачества Максим Протасов рассказал о проведении проверок популярной игрушки Лабубу. Он пояснил, что специалисты стремятся удостовериться в безопасности этого изделия как для детей, так и для взрослых.