Феномен Лабубу: Уродливая плюшевая игрушка взорвала мировой рынок

За год уродливая, но одновременно милая фигурка спровоцировала настоящий ажиотаж. В магазинах происходили драки за игрушки, а на вторичном рынке их стоимость достигала тройной розничной цены. Видео с Labubu стали вирусными в соцсетях, а очереди в магазинах Pop Mart растягивались на несколько часов.