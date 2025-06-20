Феномен Лабубу: Уродливая плюшевая игрушка взорвала мировой рынок

Необычная плюшевая игрушка Labubu превратила китайскую компанию Pop Mart в одного из мировых лидеров индустрии. Как сообщает Financial Times, рыночная стоимость бренда теперь вдвое превышает совокупную капитализацию американских гигантов Mattel и Hasbro. Годовой оборот достиг двух миллиардов долларов.
За год уродливая, но одновременно милая фигурка спровоцировала настоящий ажиотаж. В магазинах происходили драки за игрушки, а на вторичном рынке их стоимость достигала тройной розничной цены. Видео с Labubu стали вирусными в соцсетях, а очереди в магазинах Pop Mart растягивались на несколько часов.
Феномену способствовали знаменитости: Дуа Липа, Рианна и Лиза из Blackpink использовали фигурку с дьявольской ухмылкой как модный аксессуар.
Эксперты объясняют успех Labubu её нестандартной эстетикой. «Это универсальный язык. Современным потребителям надоела отполированная миловидность, они хотят чего-то более бунтарского», — отмечает директор исследовательской группы Kantar Worldpanel Джейсон Ю.
Ранее KP.RU писал, что глава Роскачества Максим Протасов рассказал о проведении проверок популярной игрушки Лабубу. Он пояснил, что специалисты стремятся удостовериться в безопасности этого изделия как для детей, так и для взрослых.