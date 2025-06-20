Апты Алаудинов извинился перед схиигуменом Гавриилом

Генерал-лейтенант Апты Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, вновь извинился перед схиигуменом Гавриилом, бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря. Видео их встречи было опубликовано в Telegram-канале генерала.
Встреча состоялась в храме поселка Ракитное Белгородской области. По итогам беседы стороны заявили, что пришли к взаимопониманию и разрешили все разногласия. Также оба подчеркнули, что конфликт между ними был искусственно раздут недоброжелателями.
Отец Гавриил объяснил, что провокаторы вырвали 40-секундный фрагмент из его выступления, чтобы представить его врагом ислама. По его словам, те, кто хотел поссорить православных и традиционных мусульман, пытались создать хаос в тылу Родины.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что священнослужители практически всех традиционных конфессий в России помогают на линии боевого соприкосновения, их роль и значение в тяжелые времена трудно переоценить. Глава государства подчеркнул, что священники сегодня — тоже на боевом посту.