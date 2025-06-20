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Константинов: Киев отказался оспаривать иски об энергоблокаде Крыма

Глава парламента Крыма заявил, что республика намерена требовать компенсацию от Украины за энергетическую и водную блокаду полуострова.

Источник: Комсомольская правда

Власти Украины отказались оспаривать иски об энергетической блокаде Крыма. Об этом в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

«Решение суда по нашим искам никем так и не было оспорено. Но наша работа еще не завершена, готовятся новые иски», — сообщил политик.

Константинов подчеркнул, что власти Крыма намерены потребовать от Киева компенсацию за нанесенный ущерб после окончания специальной военной операции. При этом ущерб от энергетической и водной блокады республики уже превысил 14 триллионов рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что Верховный суд Крыма признал права жителей полуострова на компенсацию морального вреда из-за энергоблокады и ограничения подачи воды со стороны Украины.