Виноватый пешеход: в Узбекистане хотят ввести статус для тех, кто… просто идёт по улице

На первый взгляд — формальность, но за этим стоит нечто большее. Это предложение стало квинтэссенцией всего, что происходит сегодня на наших улицах: они не для людей, а для машин. Всё общественное пространство выстроено вокруг одной цели — чтобы водителям было удобно. А пешеходы? Ну, если очень надо — пусть сначала зарегистрируются, получат статус и, возможно, разрешение перейти дорогу.
Что за логика?
Давайте скажем честно: сегодня в Узбекистане пешеходы — это досадная помеха, которую терпят, пока она не мешает движению. А когда мешает — начинают искать способ «упорядочить».
Сначала власти создают улицы, где невозможно перейти безопасно, затем — обвиняют пешеходов, что они «неправильно» ходят. По сути, нам предлагается не решать проблему, а закамуфлировать её под новыми регламентами.
Вместо того чтобы признать очевидное — что пешеход сегодня на дороге в Узбекистане уязвим, не защищён и лишён элементарной инфраструктуры — нам предлагают взять и… юридически определить, кто такой пешеход. А дальше, возможно, и «пешеходные права» выдавать. Потому что нечего просто так дорогу переходить — по ней важные люди едут. Они опаздывают.
Логика простая: не государство обязано обеспечить безопасность людей на улицах, а пешеходы сами должны доказать, что они достойны безопасно перейти дорогу.
Реальная проблема — не в пешеходах
И всё это происходит вместо того, чтобы инвестировать в современную и продуманную инфраструктуру, которая бы делала нарушения правил просто невозможными, снижала конфликты между водителями и пешеходами и формировала такую городскую среду, где человек чувствовал бы себя в безопасности и на своём месте, а не как мишень на проезжей части.
А ведь всё уже давно придумано. Во всём мире работают простые и понятные решения. Всё это не фантастика. Это реализуемо. Но нет. У нас, как всегда, особый путь. Путь, в котором легче сделать виноватыми всех, кроме тех, кто реально ответственен за хаос на дорогах. Мы не учим людей культуре вождения, мы заигрываем с водителями, стараясь им угодить, оправдать, ублажить. Пешеход же — это всегда «мешающий элемент».
Именно в этом и заключается глубинная проблема: у нас система, которая не заботится о человеке, а контролирует его. Не создаёт условия, а требует подчинения. Не думает, как сделать безопасно, а думает, как наказать.
И пока мы не переосмыслим, чей город — для машин или для людей, мы будем и дальше наблюдать, как в стране предлагают «запретить пешеходов», вместо того чтобы просто построить нормальные тротуары.