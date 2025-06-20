Виноватый пешеход: в Узбекистане хотят ввести статус для тех, кто… просто идёт по улице

А ведь всё уже давно придумано. Во всём мире работают простые и понятные решения. Всё это не фантастика. Это реализуемо. Но нет. У нас, как всегда, особый путь. Путь, в котором легче сделать виноватыми всех, кроме тех, кто реально ответственен за хаос на дорогах. Мы не учим людей культуре вождения, мы заигрываем с водителями, стараясь им угодить, оправдать, ублажить. Пешеход же — это всегда «мешающий элемент».