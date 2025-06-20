«Если встречу человека»: Киркоров задумался о третьем ребенке

Певец Филипп Киркоров признался, что может завести третьего ребенка. Об этом он рассказал в эфире программы «Однажды…» на телеканале НТВ.
Артист заявил, что на данный момент он намерен достойно воспитать своих детей, обеспечив всем необходимым.
Он допустил, что может завести и третьего ребенка, если «встретит человека». По словам Киркорова, сейчас он находится в состоянии публичного одиночества — это ощущение усилилось после смерти его отца Бедроса.
— Это издержки профессии, которая меня и вдохновляет, и окрыляет, и ограничивает очень во многом. То, что может позволить обыкновенный человек, я себе позволить не могу. Я не имею права на ошибку, мне их не прощают. Мне непросто, особенно сегодня непросто, — признался Филипп Киркоров в эфире телешоу.
Ранее артист рассказал о строгих правилах, которые действуют в элитной школе Swiss International Scientific School в Дубае, где учатся его дети. В феврале артист отправил Аллу-Викторию и Мартина в это учебное заведение, вложив миллионы в их образование.
Дочь Киркорова Алла-Виктория неоднократно заявляла, что певец разрешает им с братом все. Такая вседозволенность может привести к негативным последствиям в будущем. О том, как такой формат воспитания скажется на детях звезды, рассказала психолог Александра Метальникова.