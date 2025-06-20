«Если встречу человека»: Киркоров задумался о третьем ребенке

— Это издержки профессии, которая меня и вдохновляет, и окрыляет, и ограничивает очень во многом. То, что может позволить обыкновенный человек, я себе позволить не могу. Я не имею права на ошибку, мне их не прощают. Мне непросто, особенно сегодня непросто, — признался Филипп Киркоров в эфире телешоу.