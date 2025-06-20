В Омской области началась приемная компания в вузы: изменения для абитуриентов

20 июня начинается приемная кампания в колледжи и вузы Омска. В 2025 году процесс поступления претерпел изменения, которые затронули сроки подачи документов и процедуру зачисления.
С 2025 года установлен единый срок подачи документов на все формы обучения — с 20 июня по 25 июля. Абитуриенты обязаны предоставить согласие на зачисление. Для льготных категорий последний день подписания документов — 1 августа, для остальных абитуриентов — 5 августа.
Основным критерием отбора остаются результаты Единого государственного экзамена. Однако абитуриенты могут увеличить свои шансы на зачисление, получив дополнительные баллы за достижения в различных сферах. Например, участие и победы в интеллектуальных конкурсах, спортивные достижения, активное участие в волонтёрской деятельности или наличие значка ГТО помогут улучшить позиции в рейтинге. Эти бонусы будут учитываться при формировании итоговых списков.
Возможность поступления по целевому направлению сохраняется. В этом случае студент обязуется отработать на предприятии-заказчике после окончания вуза. Такой формат становится все более востребованным, особенно среди компаний, заинтересованных в подготовке специалистов для своих отраслей.
Выпускники могут выбрать удобный способ подачи документов. Можно лично обратиться в приёмную комиссию вуза, подать заявление через личный кабинет на сайте выбранного учебного заведения, отправить документы через портал Госуслуг или направить их по почте. Каждый абитуриент может подать документы в пять вузов по пяти направлениям. При этом оригинал документов необходимо предоставить в тот вуз, который считается основным.
Омские вузы готовятся принять новых студентов, предлагая широкий выбор направлений обучения и современные образовательные программы. Подробнее о специфике каждого вуза и доступных бюджетных местах можно узнать на официальных сайтах учебных заведений.
Ранее мы писали, что три омских выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов.