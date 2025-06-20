В Омской области началась приемная компания в вузы: изменения для абитуриентов

Выпускники могут выбрать удобный способ подачи документов. Можно лично обратиться в приёмную комиссию вуза, подать заявление через личный кабинет на сайте выбранного учебного заведения, отправить документы через портал Госуслуг или направить их по почте. Каждый абитуриент может подать документы в пять вузов по пяти направлениям. При этом оригинал документов необходимо предоставить в тот вуз, который считается основным.