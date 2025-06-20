Жена Натана вступилась за Дубцову, которая «издевалась» над ее мужем в шоу

Жена российского певца Натана (Натан Миров) Анастасия Швецова заступилась за артистку Ирину Дубцову — пользователи Сети раскритиковали характер певицы и их отношения с рэпером на шоу «Сокровища императора».
Совсем недавно в одном из выпусков Натану нужно было выполнить задание — лопнуть шарики головой. Однако получалось только промахиваться и ударяться об стол. Подобные действия певца очень рассмешили Дубцову.
Швецова же не стала осуждать напарницу супруга.
— Меня немножко смущает огромное количество хейта в сторону Ирины. Мне хотелось бы вам подчеркнуть одну достаточно серьезную вещь, которую многие не замечают, — уточнила она.
Жена Натана напомнила об эмоциональности певицы, которая, на самом деле, не сделала ничего плохого.
— Да, она эмоциональна, очень эмоциональна, и может быть где-то не всегда контролирует свои эмоции, но она ничего никому плохого не сделала вообще. То есть вы хейтите людей часто справедливо за какие-то поступки, вот прям справедливо, тут я ничего не могу сказать, — высказалась она в своем личном блоге.
На съемках шоу «Звезды в джунглях» рэпер Натан высказывался о желании создать с блогершей Лерчек семью. В финале программы их отношения дали трещину, а теперь артист пытается вернуться к супруге Анастасии Шевцовой.