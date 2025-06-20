Жена Натана вступилась за Дубцову, которая «издевалась» над ее мужем в шоу

— Да, она эмоциональна, очень эмоциональна, и может быть где-то не всегда контролирует свои эмоции, но она ничего никому плохого не сделала вообще. То есть вы хейтите людей часто справедливо за какие-то поступки, вот прям справедливо, тут я ничего не могу сказать, — высказалась она в своем личном блоге.