В Иркутском районе в поселке Листвянка открыли новый пункт полиции

В поселке Листвянка Иркутского района открыли новый пункт полиции. Он находится в помещении многоквартирного дома, где ранее была местная администрация. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации Иркутского района, зона ответственности пункта — от Бурдаковки до Листвянки.
— Листвянка — место притяжения большого количества людей, безопасность для всех очень важна. С начальником полиции давно велись переговоры о кадрах, искали помещение. Важно, чтобы правоохранительные органы были рядом и смогли оперативно среагировать при необходимости, — отметил мэр Иркутского района Леонид Фролов.
Сейчас к своим обязанностям приступила участковый уполномоченный полиции. Также открыты вакансии на должность начальника пункта и старшего участкового. Для оперативности реагирования сотрудникам выделят автомобиль. Опорный пункт будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00.