В Иркутском районе в поселке Листвянка открыли новый пункт полиции

— Листвянка — место притяжения большого количества людей, безопасность для всех очень важна. С начальником полиции давно велись переговоры о кадрах, искали помещение. Важно, чтобы правоохранительные органы были рядом и смогли оперативно среагировать при необходимости, — отметил мэр Иркутского района Леонид Фролов.