Глава Минпросвещения обозначил, сколько должны работать учителя

«У нас по Трудовому кодексу 36 часов не больше 36 часов. Вот, но часть времени уходит на проверку тетрадей. Работа со школьниками, индивидуальная работа… Средняя нагрузка, мы считаем, в целом это 1,4−4 ставки», — заявил Кравцов. Его слова приводит РИА Новости.