Девушка с кувшином и пегас: омичка в суде отстояла права на свои произведения

За годы брака скульптор создала множество произведений искусства, включая фигуру «Степного орла», украшающую въезд в село Одесское. После развода все скульптуры остались у бывшего мужа. Когда омичка решила продать одну из работ — фигуру «Конь с крыльями» — она столкнулась с физическим противодействием: родственники экс-супруга перегородили дорогу грузовому автомобилю и даже пытались повредить произведения искусства. В результате сделка сорвалась, а забрать остальные работы также не удалось.