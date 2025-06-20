Девушка с кувшином и пегас: омичка в суде отстояла права на свои произведения

В Омской области завершилось неординарное судебное производство. Талантливая скульптор едва не лишилась своих работ из-за противодействия бывшего супруга. Женщина обратилась в суд после того, как родственники и знакомые ее бывшего супруга стали препятствовать передаче ей скульптур.
За годы брака скульптор создала множество произведений искусства, включая фигуру «Степного орла», украшающую въезд в село Одесское. После развода все скульптуры остались у бывшего мужа. Когда омичка решила продать одну из работ — фигуру «Конь с крыльями» — она столкнулась с физическим противодействием: родственники экс-супруга перегородили дорогу грузовому автомобилю и даже пытались повредить произведения искусства. В результате сделка сорвалась, а забрать остальные работы также не удалось.
В суде требования женщины были частично удовлетворены: авторское право и право собственности на скульптуры были признаны за ней. Бывший муж и его родственники обязаны были вернуть произведения искусства и прекратить чинить препятствия к их получению.
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
Исполнительные документы поступили в Одесское районное отделение судебных приставов. После уведомления должников о необходимости выполнить решение суда, ситуация изменилась: граждане перестали препятствовать передаче имущества.
Под контролем судебных приставов омичка с помощниками погрузила большую часть скульптур в грузовой автомобиль. Две работы остались у бывшего супруга, назначенного судом их хранителем. Позднее женщина отозвала исполнительные документы, и производство было окончено. Теперь омская художница сможет продолжить заниматься своим творчеством, не опасаясь за сохранность своих произведений.