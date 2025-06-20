Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрею Симановскому в Кремле вручен орден Дружбы

Накануне в Кремле первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко торжественно вручил орден Дружбы учредителю Фонда святой Екатерины и владельцу группы компаний «Сима-ленд» Андрею Симановскому. Указ о представлении к награде был подписан еще в феврале Президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, орден присужден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Андрей Симановский известен не только как успешный предприниматель, но и как один из крупнейших меценатов Екатеринбурга. Он активно участвует в развитии социальной и медицинской сферы региона, поддерживает врачей и больницы, а также способствует возрождению духовных и культурных ценностей.

Так, в 2024 году при непосредственном участии мецената в Екатеринбурге была открыта Свято-Елисаветинская обитель милосердия. В том же году в Алапаевске при поддержке Симановского построен храм Александра Невского. В настоящее время при его попечительстве продолжается реализация продуктовой программы поддержки малоимущих семей и пожилых людей.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше