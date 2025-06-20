Андрею Симановскому в Кремле вручен орден Дружбы

Так, в 2024 году при непосредственном участии мецената в Екатеринбурге была открыта Свято-Елисаветинская обитель милосердия. В том же году в Алапаевске при поддержке Симановского построен храм Александра Невского. В настоящее время при его попечительстве продолжается реализация продуктовой программы поддержки малоимущих семей и пожилых людей.