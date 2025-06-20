Госдолг США превысил 37 триллионов долларов

Государственный долг Соединённых Штатов преодолел отметку в 37 триллионов долларов. Согласно данным мониторингового ресурса U.S. Debt Clock, обнародованным 20 июня 2025 года, за последние двенадцать месяцев задолженность федерального правительства увеличилась на 1,56 триллиона долларов.
Финансовые аналитики прогнозируют, что чистые процентные выплаты по этому долгу в 2025 фискальном году достигнут триллиона долларов. Однако сразу после публикации этих данных рынки не показали значительной реакции — ни фондовые индексы, ни криптовалюты (включая Bitcoin и Ethereum) не продемонстрировали существенных колебаний.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск обратил внимание на проблему, сделав репост сообщения политического активиста Гюнтера Иглмана. «Только что превысил $37,000,000,000,000.00 долга. Что-то должно измениться», — гласила оригинальная публикация, которую поддержал предприниматель.
Недавно Двухпартийный политический центр опубликовал анализ, согласно которому к середине июля у США могут закончиться средства для оплаты счетов.