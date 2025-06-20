Госдолг США превысил 37 триллионов долларов

Финансовые аналитики прогнозируют, что чистые процентные выплаты по этому долгу в 2025 фискальном году достигнут триллиона долларов. Однако сразу после публикации этих данных рынки не показали значительной реакции — ни фондовые индексы, ни криптовалюты (включая Bitcoin и Ethereum) не продемонстрировали существенных колебаний.