В Самаре запатентовали способ получения полимеров для работы в СВЧ-диапазоне

Как пояснили ученые, суть технологического процесса получения модифицированного полимера состоит в прессовании в прогретой до 50 градусов емкости термопластичного порошка. В ходе этого процесса будущему материалу придают нужную форму, после чего в течение 20−30 минут температуру плавно поднимают до 200−215 градусов и запрессовывают под давлением. Затем температуру пресс-инструмента повышают в течение 50−60 мин до 280−300 градусов и выдерживают под давлением в течение 70−90 минут. После плавного охлаждения ученые извлекают полученный образец диэлектрического материала.