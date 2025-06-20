В Самаре запатентовали способ получения полимеров для работы в СВЧ-диапазоне

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Ученые Самарского государственного технического университета (СамГТУ) разработали и запатентовали новый способ получения модифицированного полимерного материала и изделий на его основе, которые могут работать в СВЧ-диапазоне и использоваться в радиоэлектронике. В разработке материала использовали технологию высокотемпературной сшивки, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Научный коллектив кафедры Самарского политеха “Химия и технология полимерных и композиционных материалов” запатентовал инновационный способ вулканизации по двойным связям (повышение твердости) деталей из полимерных материалов, применяемых в СВЧ-диапазоне, с помощью технологии высокотемпературной сшивки», — сообщили в университете.
Как пояснили ученые, суть технологического процесса получения модифицированного полимера состоит в прессовании в прогретой до 50 градусов емкости термопластичного порошка. В ходе этого процесса будущему материалу придают нужную форму, после чего в течение 20−30 минут температуру плавно поднимают до 200−215 градусов и запрессовывают под давлением. Затем температуру пресс-инструмента повышают в течение 50−60 мин до 280−300 градусов и выдерживают под давлением в течение 70−90 минут. После плавного охлаждения ученые извлекают полученный образец диэлектрического материала.
Сейчас перед учеными стоит задача придать материалу изоляционные свойства в СВЧ-диапазоне. «Чтобы обеспечить распространение СВЧ-энергии, изделия должны быть выполнены из специальных диэлектрических материалов, работающих в СВЧ-диапазоне. Обычно при создании таких полимерных материалов используют специальные добавки и вулканизирующие агенты, но любые примеси, в свою очередь, ухудшают диэлектрические свойства при работе на сверхвысоких частотах», — пояснила доцент кафедры Ирина Ягрушкина.
Полученный материал может найти применение в изготовлении устройств для радиоэлектроники, медицины, авиа- и ракетостроения.