Под Новосибирском начали производство препарата для капсулирования удобрений

«Мы разработали удобрения пролонгированного действия, которые вносятся один раз за сезон и контролируемо высвобождают необходимые микроэлементы в нужном количестве именно тогда, когда они нужны растениям. Такие органические капсулы полностью растворяются в почве и обогащают ее микроэлементами, а не засоряют полимерными мембранами. Это инновация в агрохимии и производстве удобрений», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что патент на разработку компания получила в 2024 году.