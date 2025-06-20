Под Новосибирском начали производство препарата для капсулирования удобрений

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Компания «Карбойл» запустила производство не имеющего аналогов в мире препарата для капсулирования удобрений. Инновационность продукта заключается в принципе капсулирования готовых популярных минеральных удобрений, сообщил ТАСС директор компании Алексей Быченок.
«Мы разработали удобрения пролонгированного действия, которые вносятся один раз за сезон и контролируемо высвобождают необходимые микроэлементы в нужном количестве именно тогда, когда они нужны растениям. Такие органические капсулы полностью растворяются в почве и обогащают ее микроэлементами, а не засоряют полимерными мембранами. Это инновация в агрохимии и производстве удобрений», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что патент на разработку компания получила в 2024 году.
По словам Быченка, капсулы состоят из органоминеральной композиции на основе гуминовых кислот, силиката калия и микроэлементов в хелатированном виде. Благодаря этому почва получает дополнительную подкормку микроэлементами при растворении капсулы. Директор компании уточнил, что известно лишь о прототипах аналогов таких препаратов. В частности, технологию разрабатывают в Бразилии, однако для создания капсул используется силикат калия без микроэлементов, поэтому эффект от использования таких удобрений ниже.
В 2023 году компания запустила первый этап своего крупного проекта по производству удобрений и пищевой добавки на арендованных площадях на территории опережающего развития «Линево». Запуск обошелся в 40 млн рублей собственных средств фирмы. Сейчас удобрения применяются в Новосибирской, Томской, Омской областях, Алтайском крае и Абхазии, рассматривается возможность выхода на зарубежные рынки. Для экстремальных погодных условий компания разработала антистрессовый препарат на основе аминокислот, выделенных из гороха. Мощность производства фирмы на данный момент — 50 тонн препаратов для капсулирования в месяц. Этого достаточно, чтобы нанести покрытие на 800 тонн стандартных удобрений.