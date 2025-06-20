Исправительные колонии в РФ начали массово скупать диджей-оборудование

ИК в других регионах также пополнились музыкальной техникой: в Марий Эл приобрели синтезатор и дополнительное оборудование на 331 тысячу рублей, в Кузбассе — гитару и подставку на 27 тысяч, в Свердловской области — синтезаторы, усилители и другие инструменты на 220 тысяч.