Испанские оливки запретили в Беларуси

Ранее, в мае 2025 года, Госстандарт уже вводил запрет на два вида испанских оливок — также фаршированных тунцом и зеленых без косточек — по той же причине. В их составе также был выявлен диоксид серы E220, что нарушало технические регламенты Таможенного союза. Это вещество применяется для продления срока годности, однако может вызывать аллергические реакции.