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Испанские оливки запретили в Беларуси

Госстандарт Беларуси официально запретил ввоз и реализацию в стране испанских зеленых оливок Fragata, фаршированных тунцом. Причиной стала обнаруженная недопустимая пищевая добавка — диоксид серы (E220) — которая не должна использоваться при их производстве, сообщили в Госстандарте.

Источник: Смартпресс

Продукция испанской компании Angel Camacho Alimentacion S.L. была изъята из оборота: как новые партии, так и ранее ввезенные товары теперь запрещены к продаже.

Ранее, в мае 2025 года, Госстандарт уже вводил запрет на два вида испанских оливок — также фаршированных тунцом и зеленых без косточек — по той же причине. В их составе также был выявлен диоксид серы E220, что нарушало технические регламенты Таможенного союза. Это вещество применяется для продления срока годности, однако может вызывать аллергические реакции.