Греф раскрыл оптимальный курс рубля к доллару

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что текущий курс рубля к доллару существенно занижен. Выступая на деловом завтраке Сбера в рамках ПМЭФ, он назвал равновесным уровнем отметку выше 100 рублей за доллар.
«Мы сегодня имеем курс на уровне 78−79 ₽ за доллар. Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли», — отметил Греф. По его словам, бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и к концу года Минфину придется искать новые источники его покрытия.
«Курс далек от равновесия. Сегодня очевидно, что равновесным курсом является курс 100+ рублей по отношению к доллару», — заключил он.
Напомним, в декабре прошлого года Центробанк РФ изменил методику определения официальных курсов иностранных валют к рублю. Теперь они рассчитываются на основе сводных данных, которые получают как с биржевых, так и с внебиржевых сегментов валютного рынка. В случае отсутствия информации с торгов по конкретным валютным парам регулятор оставляет за собой возможность рассчитывать курсы посредством кросс-курсов.