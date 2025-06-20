Греф раскрыл оптимальный курс рубля к доллару

«Мы сегодня имеем курс на уровне 78−79 ₽ за доллар. Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли», — отметил Греф. По его словам, бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и к концу года Минфину придется искать новые источники его покрытия.