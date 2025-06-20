Милиция опровергла появившуюся в сети информацию о маньяке в Минске

Говорится, что в момент мониторинга в интернете милиционеры заметили информацию, что якобы в Минске орудует маньяк, от рук которого погибли около 20 девушек. В ведомстве заметили: помимо недостоверных и запугивающих сообщений, в том числе с описанием внешности несуществующего преступника, в мессенджерах распространяются видео с трупами якобы убитых женщин.