Милиция опровергла появившуюся в сети информацию о маньяке в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минская милиция опровергает появившуюся в сети Интернет информацию о маньяке», — подчеркивается в сообщении.
Говорится, что в момент мониторинга в интернете милиционеры заметили информацию, что якобы в Минске орудует маньяк, от рук которого погибли около 20 девушек. В ведомстве заметили: помимо недостоверных и запугивающих сообщений, в том числе с описанием внешности несуществующего преступника, в мессенджерах распространяются видео с трупами якобы убитых женщин.
В пресс-службе отметили, что для усиления эффекта были использованы настоящие фото и видео погибших людей в Минске, однако их смерти не носят криминальный характер. В сообщении подчеркивается, что в столице криминогенная обстановка остается спокойной и контролируемой.
«Серийных убийств в столице совершено не было», — уточнили в ГУВД.
Говорится, что сотрудники милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, которые распространяют недостоверную информацию. В милиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
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