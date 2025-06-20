На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вспышка высочайшего класса Х зафиксирована на Солнце в ночь на пятницу, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«20 июня в 02:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4114 (N18W38) зарегистрирована вспышка X1.9 продолжительностью 17 минут», — говорится в сообщении.
Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это третье по силе событие в этом году после вспышек 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0). «Согласно данным космических коронографов, плазма, несмотря на большую мощность взрыва и связанные с этим ожидания, что этот “невидимый барьер” будет “продавлен”, снова ушла в северном направлении. На данный момент, по итогам предварительного анализа ситуации “глазами”, воздействие на Землю считает практически исключенным», — отмечается в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.