На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, это третье по силе событие в этом году после вспышек 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0). «Согласно данным космических коронографов, плазма, несмотря на большую мощность взрыва и связанные с этим ожидания, что этот “невидимый барьер” будет “продавлен”, снова ушла в северном направлении. На данный момент, по итогам предварительного анализа ситуации “глазами”, воздействие на Землю считает практически исключенным», — отмечается в сообщении.