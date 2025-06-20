Больше половины самарцев — за дополнительный отпуск при эмоциональном выгорании

Речь идет о недельном отдыхе при таком состоянии. 53% горожан поддержали предложение.
В основном подобная идея нравится горожанам до 35 лет (79%), с зарплатами от 100 тыс. рублей в месяц (68%) и опытом выгорания на работе (64%). Против — 27%, еще 20% не определились.
При этом часть молодых самарцев хотела бы отдыхать в такой ситуации больше 7 дней и требуют 14. Об этом сообщают представители сервиса SuperJob.
На днях писали, что почти половина самарцев предпочитают, чтобы к ним на работе обращались на «вы».
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