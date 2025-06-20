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Больше половины самарцев — за дополнительный отпуск при эмоциональном выгорании

Речь идет о недельном отдыхе при таком состоянии. 53% горожан поддержали предложение.

Речь идет о недельном отдыхе при таком состоянии. 53% горожан поддержали предложение.

В основном подобная идея нравится горожанам до 35 лет (79%), с зарплатами от 100 тыс. рублей в месяц (68%) и опытом выгорания на работе (64%). Против — 27%, еще 20% не определились.

При этом часть молодых самарцев хотела бы отдыхать в такой ситуации больше 7 дней и требуют 14. Об этом сообщают представители сервиса SuperJob.

На днях писали, что почти половина самарцев предпочитают, чтобы к ним на работе обращались на «вы».

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!