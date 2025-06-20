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Почвенную засуху зафиксировали в ряде территорий Ростовской области

Почвенная засуха угрожает посевам в нескольких городах и районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области увеличилось количество территорий с почвенной засухой. Об этом можно судить по информации на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Негативное влияние почвенной засухи на посевы озимой пшеницы зафиксировали в Казанской, Чертково, Белой Калитве, Шахтах, Маргаритово, Семикаракорске, Гиганте, а также на полях ООО «Красный Октябрь» (Веселовский район) и ООО «Белозерное» (Сальский район).

В Зернограде и Цимлянске засуха угрожает посевам ярового ячменя, а в Чертково — гороху.

Напомним, в июне 2025 года в десяти районах Ростовской области ввели режим ЧС по засухе, а в мае такие же меры приняли из-за весенних заморозков.

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