В Махачкале снесут почти 200 многоквартирников

«На сегодняшний день вообще у нас в такой “красной зоне” находится около 200 домов многоквартирных, но незаселенных. Мы сейчас определяемся: там, где мы обеспечим создание условий для жильцов, они будут достраиваться. Там, где нет — они будут сноситься», — сказал Меликов в интервью РИА Новости.