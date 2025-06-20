Москву ждет рекордно холодное 22 июня

Воскресенье, 22 июня, может стать самым холодным за последние 42 года в Москве: температура не поднимется выше 13−15 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
Синоптик отметил, что в День памяти и скорби погода словно оплакивает погибших в Великой Отечественной войне: циклон принесет обложные дожди и аномальный холод. Последний раз подобная температура 22 июня фиксировалась в 1983 году, когда днем столбики термометров показывали всего 9,9 градуса.
По данным метеорологов, такие холода в Центральной России случаются не чаще раза в 20 лет. Например, на ВДНХ температура ниже 15 градусов отмечалась в 1970 и 1959 годах.
Дожди продлятся и в начале следующей недели: в ночь на 23 июня температура опустится до 8−11 градусов, а днем прогреется лишь до 18−21 градуса. Во вторник, 24 июня, осадки продолжатся. До конца месяца в Москве выпадет еще 50−55 мм осадков, а на севере Подмосковья — до 70 мм. Возвращения 30-градусной жары в июне синоптики не ожидают.
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