Москву ждет рекордно холодное 22 июня

Дожди продлятся и в начале следующей недели: в ночь на 23 июня температура опустится до 8−11 градусов, а днем прогреется лишь до 18−21 градуса. Во вторник, 24 июня, осадки продолжатся. До конца месяца в Москве выпадет еще 50−55 мм осадков, а на севере Подмосковья — до 70 мм. Возвращения 30-градусной жары в июне синоптики не ожидают.