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Собчак перепутала деловой завтрак на ПМЭФ с «голой вечеринкой»

Телеведущая сделала резкое замечание после выступления организатора завтрака, на что получила ироничный ответ.

Телеведущая сделала резкое замечание после выступления организатора завтрака, на что получила ироничный ответ.

«Такое ощущение, что я в шаге от голой вечеринки, хотя пришла в приличное место», — заявила Ксения Собчак после выступления председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Ответ не заставил себя ждать.

Своим замечанием Собчак, очевидно, отреагировала на пафосный или излишне эмоциональный, по её мнению, тон обсуждения, в том числе в выступлении одного участников мероприятия — Макарова.

Макаров, в свою очередь, предпочёл ответить в ироничной манере:

«Вы знаете, Ксения, кому что нравится. В конце концов каждый выбирает для себя ту вечеринку, где ему более комфортно», — сказал он с улыбкой, не теряя самообладания.