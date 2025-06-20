Собчак перепутала деловой завтрак на ПМЭФ с «голой вечеринкой»

Телеведущая сделала резкое замечание после выступления организатора завтрака, на что получила ироничный ответ.
«Такое ощущение, что я в шаге от голой вечеринки, хотя пришла в приличное место», — заявила Ксения Собчак после выступления председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Ответ не заставил себя ждать.
Своим замечанием Собчак, очевидно, отреагировала на пафосный или излишне эмоциональный, по её мнению, тон обсуждения, в том числе в выступлении одного участников мероприятия — Макарова.
Макаров, в свою очередь, предпочёл ответить в ироничной манере:
«Вы знаете, Ксения, кому что нравится. В конце концов каждый выбирает для себя ту вечеринку, где ему более комфортно», — сказал он с улыбкой, не теряя самообладания.