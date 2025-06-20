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Ушел из жизни российский писатель и историк Феликс Лурье

В Санкт-Петербурге 19 июня 2025 года на 94-м году жизни скончался российский историк, специалист по книговедению и литератор Феликс Лурье.

В Санкт-Петербурге 19 июня 2025 года на 94-м году жизни скончался российский историк, специалист по книговедению и литератор Феликс Лурье. О его смерти проинформировало издательство, с которым он долгие годы сотрудничал.

С глубокой скорбью извещаем, что 19 июня покинул нас Феликс Моисеевич Лурье, выдающийся автор и близкий друг нашего издательского дома, говорится в сообщении. Издательство выражает соболезнования родным, друзьям и почитателям его таланта.

Сведения о причинах и обстоятельствах смерти не приводятся.

Феликс Лурье появился на свет 14 августа 1931 года в Ленинграде. Начал трудовой путь в 1945 году, совмещая профессиональную деятельность с учебой. Участвовал в возведении подземных сооружений и занимался разработкой конструкторских проектов. Впоследствии защитил диссертацию и преподавал в Горном институте. Посвятил себя историческим изысканиям, фокусируясь на изучении российского и итальянского прошлого. Автор 46 монографий и более 150 научных и публицистических работ.

Лурье являлся обладателем премий «Северная Пальмира» и «Книжный червь».

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