Ушел из жизни российский писатель и историк Феликс Лурье

Феликс Лурье появился на свет 14 августа 1931 года в Ленинграде. Начал трудовой путь в 1945 году, совмещая профессиональную деятельность с учебой. Участвовал в возведении подземных сооружений и занимался разработкой конструкторских проектов. Впоследствии защитил диссертацию и преподавал в Горном институте. Посвятил себя историческим изысканиям, фокусируясь на изучении российского и итальянского прошлого. Автор 46 монографий и более 150 научных и публицистических работ.