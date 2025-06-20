Предлагают сажать: климатическая дезинформация превратила кризис в катастрофу

«Это серьезная проблема, — комментирует доктор Клаус Йенсен из Копенгагенского университета, который был одним из руководителей обзора Ipie. — Если у нас нет нужной информации, то как мы собираемся голосовать за правильные цели и политиков, и как политики собираются воплотить четкие доказательства в необходимые действия? К сожалению, я думаю, что плохие акторы все еще очень-очень активны и, вероятно, сейчас одерживают верх».