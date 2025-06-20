Предлагают сажать: климатическая дезинформация превратила кризис в катастрофу

Климатическая дезинформация превращает кризис в катастрофу, говорится в докладе исследователей, которые утверждают, что ложные заявления препятствуют климатическим действиям на фоне призывов ввести уголовную ответственность за климатическую ложь.
По мнению авторов нового доклада, безудержная климатическая дезинформация превращает кризис в катастрофу.
Было установлено, что принятие мер по борьбе с изменением климата затрудняется и откладывается из-за ложной и вводящей в заблуждение информации, поступающей от компаний, занимающихся добычей ископаемого топлива, политиков правого толка и некоторых национальных государств. В докладе Международной группы экспертов по информационной среде (Ipie) систематически анализировалось 300 исследований.
Исследователи обнаружили, что отрицание изменений климата превратилось в кампании, направленные на дискредитацию решений, таких как ложные заявления о том, что возобновляемые источники энергии вызвали недавнее массовое отключение электроэнергии в Испании, отмечает The Guardian.
По словам исследователей, онлайн-боты и тролли активно распространяют ложные сообщения, играя ключевую роль в распространении лжи о климате. Эксперты также сообщают, что политические лидеры, государственные служащие и регулирующие органы все чаще становятся мишенями для того, чтобы задержать принятие мер по борьбе с изменением климата.
Климатическая дезинформация — термин, используемый в докладе как для обозначения преднамеренной, так и непреднамеренной лжи, — вызывает все большую озабоченность, пишет The Guardian. В прошлый четверг специальный докладчик ООН по правам человека и изменению климата Элиза Моргера призвала ввести уголовную ответственность за дезинформацию и «зеленую промывку» со стороны индустрии ископаемого топлива. В субботу Бразилия, принимающая предстоящий климатический саммит Cop30, объединит страны в поддержку отдельной инициативы ООН по борьбе с дезинформацией о климате.
«Это серьезная проблема, — комментирует доктор Клаус Йенсен из Копенгагенского университета, который был одним из руководителей обзора Ipie. — Если у нас нет нужной информации, то как мы собираемся голосовать за правильные цели и политиков, и как политики собираются воплотить четкие доказательства в необходимые действия? К сожалению, я думаю, что плохие акторы все еще очень-очень активны и, вероятно, сейчас одерживают верх».
Йенсен добавил: «У нас есть около пяти лет, чтобы сократить выбросы вдвое и до 2050 года перейти на углеродно-нейтральный режим. Без необходимой информации мы этого не добьемся. Таким образом, климатический кризис может перерасти в климатическую катастрофу, если мы не решим проблему целостности климатической информации».
Элиза Моргера заявила в своем докладе на прошлой неделе, что страны должны «обезвредить» информационные системы после десятилетий дезинформации со стороны мощной индустрии ископаемого топлива.
Спецдокладчик ООН настаивает на том, что государства должны «ввести уголовную ответственность за дезинформацию и введение в заблуждение компаний, работающих на ископаемом топливе» и «ввести уголовную ответственность средств массовой информации и рекламных фирм за распространение дезинформации компаниями, работающими на ископаемом топливе». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в июне 2024 года призвал ввести запрет на рекламу компаний, работающих на ископаемом топливе, назвав их «крестными отцами климатического хаоса».
ООН возглавляет международную инициативу под названием «Глобальная инициатива по обеспечению целостности информации об изменении климата». Бразилия призовет страны усилить меры по борьбе с климатической ложью на переговорах по климату в Бонне. Великобритания, Франция, Чили, Марокко и другие страны уже присоединились к этой инициативе. Одри Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО, сказала: «Дезинформация, связанная с изменением климата, широко распространена в социальных сетях».
Отчет Ipie представляет собой всеобъемлющую оценку того, кто распространяет дезинформацию о климате, как они ее распространяют, какое воздействие она оказывает и как с ней можно бороться. В нем делается вывод: «Вводящая в заблуждение информация подорвала доверие общественности к науке о климате и другим ключевым социальным институтам. Этот кризис информационной целостности усиливается и усугубляет климатический кризис».
Дезинформация варьируется от индустрии, рекламирующей ископаемый газ как «низкоуглеродистое топливо», до причудливых теорий заговора, таких как-то, что лесные пожары в Южной Калифорнии в этом году были спланированы официальными лицами с целью уничтожения туннелей для торговли детьми, пишет The Guardian.
Дональд Трамп, который назвал науку о климате «гигантской мистификацией» и «чушью собачьей», назван ключевым фактором влияния, «чьи логические ошибки, необоснованные заявления и подтасовка результатов были широко распространены» другими пользователями социальных сетей, включая множество бот-аккаунтов.
Однако, по словам Йенсена, проблема глубже, чем социальные сети: «Альянсы промышленных и консервативных аналитических центров на самом деле нацелены на дезинформацию ключевых людей, которые будут принимать решения. Эти связи вызывают особую тревогу, потому что это похоже на заговор».
В европейском контексте правые популистские партии, в том числе AfD в Германии, Vox в Испании и Национальное объединение во Франции, «активно противоречат науке о климате», говорится в докладе. В докладе говорится, что средства массовой информации с консервативной или правой политической идеологией уделяют приоритетное внимание отрицанию, скептицизму и теориям заговора в отношении изменения климата и усиливают их.
Меры по борьбе с дезинформацией о климате включают регулирование, направленное на улучшение модерации контента компаниями, работающими в социальных сетях, как в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, и требование к компаниям, работающим на ископаемом топливе, представлять стандартизированные декларации о своих выбросах. Йенсен сказал, что уже возбуждено несколько судебных дел против распространителей дезинформации о климате. В долгосрочной перспективе улучшение климатического просвещения позволит гражданам выявлять дезинформацию.
Йенсен также утверждает, что необходимы дополнительные исследования, поскольку на сегодняшний день исследования в подавляющем большинстве были посвящены англоязычной дезинформации и западным странам, и, например, только одно исследование из 300 было посвящено Африке.