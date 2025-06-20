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Превышение ПДК вредных веществ зарегистрировали в Иркутске

В рамках мониторинга атмосферы в восьми городах Иркутской области, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух», региональное управление Роспотребнадзора нашло превышение ПДК вредных веществ в Иркутске, Братске, Ангарске и Шелехове.

Источник: РИА "Новости"

В рамках мониторинга атмосферы в восьми городах Иркутской области, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух», региональное управление Роспотребнадзора нашло превышение ПДК вредных веществ в Иркутске, Братске, Ангарске и Шелехове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Иркутске за пять месяцев взяли 1664 пробы воздуха, в Ангарске — 780, в Шелехове — 676, в Усолье и Черемхово — 442, в Зиме и Свирске — 338. Больше всех исследований выполнили в Братске — 4027.

Превышения среднесуточной ПДК в Иркутске выявлено по бенз (а)пирену и взвеси, а также предельных разовых ПДК по бутилацетату, этилбензолу, метилбензолу и диметилбензолу.

В Братске превышены среднесуточные ПДК по бенз (а)пирену, бензолу, гидроксибензолу, формальдегиду. Максимально разовые ПДК превышены по диметилбензолу и гидроксибензолу, а также пропантиолу-1.

В Ангарске выявлено превышение ПДК среднесуточной по формальдегиду, в Шелехове — по диоксиду азота, а в остальных городах нарушений не зафиксировано.