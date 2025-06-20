В зоне СВО замечен тяжелый БТР в стиле «Безумного Макса» на базе Т-62

Военкоры показали появившийся в зоне СВО самодельный тяжелый бронетранспортер на базе танка Т-62, внешне схожий с техникой из фильма «Безумный Макс». Снимок опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».
Судя по фото, у танка Т-62 убрали башню, а вместо нее сделали надстройку из бронелистов. Массивный козырек, именуемый «мангалом», и стальные тросы, установленные по всему периметру бронемашины, призваны защитить ее от дронов.
«Хроники Безумного Макса. Эрзац-машина эвакуации на шасси танка Т-62, убрана башня, поставлен мангал и “дреды” от дронов», — подписали снимок авторы канала.
Усиленная стальными тросами техника стала появляться в российских войсках с октября прошлого года. Так называемые «дреды» подвешиваются к установленному над башней «мангалу». Они призваны защищать технику от попаданий дронов-камикадзе различных типов.
Ранее в зоне боев заметили установку «Змей Горыныч» с «мангалом».