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В зоне СВО замечен тяжелый БТР в стиле «Безумного Макса» на базе Т-62

Для защиты от дронов БТР оснастили мангалом и стальными тросами по всему периметру.

Источник: Аргументы и факты

Военкоры показали появившийся в зоне СВО самодельный тяжелый бронетранспортер на базе танка Т-62, внешне схожий с техникой из фильма «Безумный Макс». Снимок опубликовал Telegram-канал «Уголок Ситха».

Судя по фото, у танка Т-62 убрали башню, а вместо нее сделали надстройку из бронелистов. Массивный козырек, именуемый «мангалом», и стальные тросы, установленные по всему периметру бронемашины, призваны защитить ее от дронов.

«Хроники Безумного Макса. Эрзац-машина эвакуации на шасси танка Т-62, убрана башня, поставлен мангал и “дреды” от дронов», — подписали снимок авторы канала.

Усиленная стальными тросами техника стала появляться в российских войсках с октября прошлого года. Так называемые «дреды» подвешиваются к установленному над башней «мангалу». Они призваны защищать технику от попаданий дронов-камикадзе различных типов.

Ранее в зоне боев заметили установку «Змей Горыныч» с «мангалом».