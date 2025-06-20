Глава Сбербанка Греф: Равновесным является валютный курс 100 рублей за доллар

Равновесным на данным момент можно считать валютный курс выше 100 рублей за доллар. Такое мнение в пятницу, 20 июня, выразил глава Сбербанка Герман Греф.
Он также добавил, что нынешний курс в почти 80 рублей оказывает слишком негативное влияние на все экспортные отрасли экономики России и бюджет.
— Сегодня очевидно, что равновесным курсом является курс 100+ рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем курс на уровне 78−79 рублей за доллар. И это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и в первую очередь бюджет, — добавил глава российского банка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Также Греф подчеркнул, что из-за нынешнего курса доллара министерство финансов покрывает дефицит новыми источниками.
— Мы видим, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, и в конце года, очевидно, что министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками, — цитирует слова бизнесмена РИА Новости.
Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер допустил, что доллар может снова стоить 50 рублей в случае продолжения роста российских производственных сил.