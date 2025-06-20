Глава Сбербанка Греф: Равновесным является валютный курс 100 рублей за доллар

— Сегодня очевидно, что равновесным курсом является курс 100+ рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем курс на уровне 78−79 рублей за доллар. И это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и в первую очередь бюджет, — добавил глава российского банка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).