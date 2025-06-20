Собак для обнаружения дронов начали использовать в России

Натренированные собаки могут обнаружить беспилотник с расстояния 400 метров. Об этом в пятницу, 20 июня, заявил командир 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ Владимир Жердев.
Командир рассказал, что интерес к беспилотникам у собак вырабатывается постепенно — примером может послужить игрушка, прикрепленная к дрону.
По словам Жердева, для обнаружения БПЛА больше всего подходят бельгийская, немецкая и восточноевропейская овчарки.
— Потом эту игрушку убирали. Дрон взлетал все выше и выше, дальше и дальше. Постепенно эта дистанция увеличивалась, — рассказал Владимир Жердев в разговоре с ТАСС.
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