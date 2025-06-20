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Собак для обнаружения дронов начали использовать в России

Натренированные собаки могут обнаружить беспилотник с расстояния 400 метров. Об этом в пятницу, 20 июня, заявил командир 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ Владимир Жердев.

Натренированные собаки могут обнаружить беспилотник с расстояния 400 метров. Об этом в пятницу, 20 июня, заявил командир 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ Владимир Жердев.

Командир рассказал, что интерес к беспилотникам у собак вырабатывается постепенно — примером может послужить игрушка, прикрепленная к дрону.

По словам Жердева, для обнаружения БПЛА больше всего подходят бельгийская, немецкая и восточноевропейская овчарки.

— Потом эту игрушку убирали. Дрон взлетал все выше и выше, дальше и дальше. Постепенно эта дистанция увеличивалась, — рассказал Владимир Жердев в разговоре с ТАСС.

В селе Березовка Борисовского района Белгородской области, расположенном в 40 километрах от границы с Украиной, появился кот по кличке Мишка, который предупреждает об опасности атак беспилотников Вооруженных сил Украины. О необычном питомце российским морпехам рассказала его хозяйка.

18 апреля дворняжка по кличке Победа, которая в зоне проведения специальной военной операции на Украине помогла российским военнослужащим пройти через минные поля, стала золотым призером международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Собаку нашел российский боец Максим с позывным «Бурят». Он рассказал, что ночью вместе с сослуживцами заблудился, возвращаясь с задания. Боец дал Победе команду найти дорогу, и спустя несколько минут она выбежала на тропу и села, указывая путь.

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