Губернатор Ленобласти выразил соболезнования семье вице-губернатора Петрова

Господин Дрозденко отметил, что ушедший из жизни в возрасте 65 лет Игорь Петров не терял чувство юмора в сложных ситуациях. Губернатор назвал чиновника эффективным членом команды, который умел поддержать. Всегда заботился о людях, с которым работал, умел нести ответственность, так вице-губернатора охарактеризовал глава региона.
«Скорблю. Соболезную супруге Любови, родным и близким», — написал Александр Дрозденко.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Игорь Петров скончался 19 июня. Причину ухода из жизни в администрации Ленобласти не уточнили.