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Губернатор Ленобласти выразил соболезнования семье вице-губернатора Петрова

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования семье и близким вице-губернатора, представителя главы региона в Законодательном собрании Игоря Петрова. Слова скорби он опубликовал в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Господин Дрозденко отметил, что ушедший из жизни в возрасте 65 лет Игорь Петров не терял чувство юмора в сложных ситуациях. Губернатор назвал чиновника эффективным членом команды, который умел поддержать. Всегда заботился о людях, с которым работал, умел нести ответственность, так вице-губернатора охарактеризовал глава региона.

«Скорблю. Соболезную супруге Любови, родным и близким», — написал Александр Дрозденко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Игорь Петров скончался 19 июня. Причину ухода из жизни в администрации Ленобласти не уточнили.