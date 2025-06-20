Губернатор Ленобласти выразил соболезнования семье вице-губернатора Петрова

Господин Дрозденко отметил, что ушедший из жизни в возрасте 65 лет Игорь Петров не терял чувство юмора в сложных ситуациях. Губернатор назвал чиновника эффективным членом команды, который умел поддержать. Всегда заботился о людях, с которым работал, умел нести ответственность, так вице-губернатора охарактеризовал глава региона.