Силуанов о ключевой ставке: «Сиюминутная проблема»

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе делового завтрака Сбера на Петербургском международном экономическом форуме охарактеризовал ключевую ставку как «сиюминутную проблему». По его мнению, фундаментальное значение для экономического роста имеют прежде всего институты.
«Ставка — это сиюминутная проблема, а институты — базовая, чтобы можно было говорить о росте», — заявил Силуанов.
Напомним, Центробанк России впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%. Одним из основных факторов уменьшения ставки стал крепкий рубль, который с начала года только усиливает свои позиции — курс доллара держится чуть ниже отметки 80 рублей.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции. Глава Центрального банка России подчеркнула, что банковские вклады по-прежнему будут оставаться выгодными для граждан.