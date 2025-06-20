Овчинский: монолит первой очереди проекта КРТ в «Братцево» готов на 65%

На севере Москвы, в Войковском районе, возводят надземную часть жилых домов будущего многофункционального квартала. Работы ведутся на участке бывшей промзоны «Братцево» в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«Инвестор завершил монолитные работы нулевого цикла строительства первой очереди жилых домов в рамках проекта КРТ в бывшей промзоне “Братцево”. Застройщик установил на площадке башенные краны и возводит надземные этажи новостроек будущего квартала. Монолитные работы уже ведутся на уровне 17-го этажа, их общая готовность составляет 65 процентов. В подземной части будут расположены технические помещения и паркинг на 575 машино-мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
По его словам, в начале 2027 года планируется закончить строительство первой части объектов, общая площадь которых составит 136 тыс. квадратных метров.
Новый квартал в Войковском районе под названием Injoy расположен рядом с парком «Покровское-Стрешнево» и Химкинским водохранилищем. Это место с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением. Отсюда можно быстро добраться до центра города и любой точки столицы по МКАД и ТТК.
В рамках проекта КРТ здесь построят школу на 750 учеников и детский сад на 325 воспитанников. Также будет создан спортивный комплекс с бассейном и парк-бульвар длиной 800 метров с различными тематическими общественными пространствами на площади около четырех гектаров.
Как пояснили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, на одной из площадок, переданных городу, планируется построить жилье для программы реновации общей площадью 90 тыс. квадратных метров. Новое городское пространство будет оснащено всем необходимым для комфортной жизни.
Ранее Владислав Овчинский рассказал о реализации проекта КРТ в районе Внуково, где планируется построить жилье в рамках реновации. В поселке Кокошкино (НАО) планируется провести реорганизацию трех территорий, которые в настоящее время используются не по назначению. Общая площадь этих участков составляет 1,76 гектара. На этих участках появятся современные жилые комплексы. На первых этажах зданий будут располагаться магазины, кафе и помещения для муниципальных учреждений. Это позволит создать более 190 рабочих мест.