Овчинский: монолит первой очереди проекта КРТ в «Братцево» готов на 65%

Ранее Владислав Овчинский рассказал о реализации проекта КРТ в районе Внуково, где планируется построить жилье в рамках реновации. В поселке Кокошкино (НАО) планируется провести реорганизацию трех территорий, которые в настоящее время используются не по назначению. Общая площадь этих участков составляет 1,76 гектара. На этих участках появятся современные жилые комплексы. На первых этажах зданий будут располагаться магазины, кафе и помещения для муниципальных учреждений. Это позволит создать более 190 рабочих мест.