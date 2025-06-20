Глава МАГАТЭ Гросси: Отчет агентства не мог стать основанием для ударов по Ирану

«Доклад о ядерных проверках в Иране едва ли может быть основанием для каких-либо военных действий. Военные действия — это политическое решение, которое никак не связано с тем, что мы говорим. В этом отчете я также заявил, что на данный момент у нас нет никаких указаний на то, что в Иране существует систематическая программа для создания и производства ядерного оружия», — заявил Гросси.