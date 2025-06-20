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Глава МАГАТЭ Гросси: Отчет агентства не мог стать основанием для ударов по Ирану

Гросси заявил, что у МАГАТЭ сейчас нет никаких данных о создании ядерного оружия в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) никак не мог стать основанием для ударов израильской армии ЦАХАЛ по территории Ирана, поскольку в этом документе не было указаний о возможной разработке ядерного оружия. Такое заявление сделал в эфире телеканала CNN руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Доклад о ядерных проверках в Иране едва ли может быть основанием для каких-либо военных действий. Военные действия — это политическое решение, которое никак не связано с тем, что мы говорим. В этом отчете я также заявил, что на данный момент у нас нет никаких указаний на то, что в Иране существует систематическая программа для создания и производства ядерного оружия», — заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что в начале 2000-х в Иране фиксировалась деятельность, которую можно было связать с ядерным оружием, однако сейчас таких признаков нет. Однако он добавил, что Тегеран не отвечает на все вопросы агентства, что вызывает обеспокоенность.

Гросси подчеркнул, что подобное происходило в прошлом, но сейчас оснований для беспокойства нет, а любые прогнозы по срокам изготовления оружия остаются лишь предположениями.

Как ранее стало известно, в ночь на 13 июня Израиль развернул военную операцию против Ирана и нанес авиаудары по ключевым объектам страны. Основные удары пришлись на города — Натанз, Хорремабад и Хамадан, где были ликвидированы заводы, связанные с разработкой ядерного и ракетного оружия. В ответ на эти действия Израиля Иран провел серию атак по Тель-Авиву.

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