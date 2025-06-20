Глава МАГАТЭ Гросси: Отчет агентства не мог стать основанием для ударов по Ирану

Отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) никак не мог стать основанием для ударов израильской армии ЦАХАЛ по территории Ирана, поскольку в этом документе не было указаний о возможной разработке ядерного оружия. Такое заявление сделал в эфире телеканала CNN руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Доклад о ядерных проверках в Иране едва ли может быть основанием для каких-либо военных действий. Военные действия — это политическое решение, которое никак не связано с тем, что мы говорим. В этом отчете я также заявил, что на данный момент у нас нет никаких указаний на то, что в Иране существует систематическая программа для создания и производства ядерного оружия», — заявил Гросси.
Глава МАГАТЭ отметил, что в начале 2000-х в Иране фиксировалась деятельность, которую можно было связать с ядерным оружием, однако сейчас таких признаков нет. Однако он добавил, что Тегеран не отвечает на все вопросы агентства, что вызывает обеспокоенность.
Гросси подчеркнул, что подобное происходило в прошлом, но сейчас оснований для беспокойства нет, а любые прогнозы по срокам изготовления оружия остаются лишь предположениями.
Как ранее стало известно, в ночь на 13 июня Израиль развернул военную операцию против Ирана и нанес авиаудары по ключевым объектам страны. Основные удары пришлись на города — Натанз, Хорремабад и Хамадан, где были ликвидированы заводы, связанные с разработкой ядерного и ракетного оружия. В ответ на эти действия Израиля Иран провел серию атак по Тель-Авиву.