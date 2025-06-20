«Т Плюс» и власти Пермского края обсудили планы развития теплоэнергетической инфраструктуры

На площадке Петербургского международного экономического форума Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудили итоги отопительного сезона 2024/25 в городах присутствия компании в регионе и планы развития теплоэнергетической инфраструктуры.
В ходе подготовки к минувшей зиме энергетики «Т Плюс» обновили 41 км тепломагистралей в регионе. В результате число повреждений коммуникаций в осенне-зимний период было снижено на 30% по сравнению с предыдущим годом. До начала нового отопительного сезона специалистам предстоит подготовить к зимним нагрузкам 3 000 км тепловых сетей, проверить оборудование восьми электростанций, 48 котельных и других объектов теплоснабжения.
По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, целью которого является повышение качества и надёжности теплоснабжения жителей региона. Один из ключевых пунктов документа — совместный контроль над подготовкой к отопительному сезону внутридомовых сетей жилых домов.