«Т Плюс» и власти Пермского края обсудили планы развития теплоэнергетической инфраструктуры

В ходе подготовки к минувшей зиме энергетики «Т Плюс» обновили 41 км тепломагистралей в регионе. В результате число повреждений коммуникаций в осенне-зимний период было снижено на 30% по сравнению с предыдущим годом. До начала нового отопительного сезона специалистам предстоит подготовить к зимним нагрузкам 3 000 км тепловых сетей, проверить оборудование восьми электростанций, 48 котельных и других объектов теплоснабжения.