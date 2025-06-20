Бывшего советника губернатора Ростовской области оставили в СИЗО

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения для бывшего советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Постановлением суда срок содержания под стражей продлили на два месяца, до 20 августа 2025 года включительно, — прокомментировали в инстанции.
Напомним, в сентябре 2023 года стало известно о назначении Виктора Гончарова на пост советника губернатора. Перед этим управленец был заместителем (с 2010 по 2014 годы), а потом первым заместителем главы региона (с 2017 по 2023 годы). С 2013 по 2019 годы представитель регионального правительства также был атаманом Всевеликого войска Донского.
Добавим, также накануне в Ростове-на-Дону изменили меру пресечения бывшему заместителю губернатора — министру сельского хозяйства и продовольствия региона Константину Рачаловскому.
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