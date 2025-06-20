Озвученный еще несколько назад прогноз основателя ЛДПР Владимира Жириновского по ситуации на Ближнем Востоке вызвал восторг в Китае после того, как стал воплощаться в реальность. Представители издания Baijiahao были поражены тем, насколько точными были слова российского политика о конфликте Ирана и Израиля.