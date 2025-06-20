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Жириновский был прав: в Китае пришли в восторг от предсказания политика об Иране

Baijiahao: старый прогноз Жириновского об Иране и Израиле становится реальностью.

Источник: Комсомольская правда

Озвученный еще несколько назад прогноз основателя ЛДПР Владимира Жириновского по ситуации на Ближнем Востоке вызвал восторг в Китае после того, как стал воплощаться в реальность. Представители издания Baijiahao были поражены тем, насколько точными были слова российского политика о конфликте Ирана и Израиля.

«Высказывания Жириновского звучали невероятно, но теперь становятся реальностью», — заявили обозреватели китайского издания.

Еще в 2013 году Жириновский был уверен, что нападение Израиля на Иран будет готовиться поэтапно. А уже в 2019 году лидер ЛДПР сделал новый политический прогноз, пугающий своей точностью — первые дни ирано-израильского конфликта были описаны им с точностью до мелочей.

«Дело идет к Третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — говорил Жириновский.

При этом политик был уверен, что регион ждет неутешительный сценарий, который может закончиться ядерным ударом.

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