Жириновский был прав: в Китае пришли в восторг от предсказания политика об Иране

Озвученный еще несколько назад прогноз основателя ЛДПР Владимира Жириновского по ситуации на Ближнем Востоке вызвал восторг в Китае после того, как стал воплощаться в реальность. Представители издания Baijiahao были поражены тем, насколько точными были слова российского политика о конфликте Ирана и Израиля.
«Высказывания Жириновского звучали невероятно, но теперь становятся реальностью», — заявили обозреватели китайского издания.
Еще в 2013 году Жириновский был уверен, что нападение Израиля на Иран будет готовиться поэтапно. А уже в 2019 году лидер ЛДПР сделал новый политический прогноз, пугающий своей точностью — первые дни ирано-израильского конфликта были описаны им с точностью до мелочей.
«Дело идет к Третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — говорил Жириновский.
При этом политик был уверен, что регион ждет неутешительный сценарий, который может закончиться ядерным ударом.