Овчинский: монолит первой очереди проекта КРТ в «Братцево» завершен на 65%

Квартал назвали Injoy. Он возводится в Войковском районе у парка «Покровское-Стрешнево» и Химкинского водохранилища. Близость ТТК и МКАД обеспечивает быстрый доступ в центр и другие районы столицы, а развитая инфраструктура гарантирует комфортное проживание.