Овчинский: монолит первой очереди проекта КРТ в «Братцево» завершен на 65%

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский на ПМЭФ сообщил, что на территории бывшей промзоны «Братцево» в районе Войковский на севере столицы в рамках комплексного развития территорий (КРТ) началось строительство надземных этажей жилых зданий будущего многофункционального квартала.
«Инвестор завершил монолитные работы нулевого цикла строительства первой очереди жилых домов в рамках проекта КРТ в бывшей промзоне “Братцево”. Застройщик установил на площадке башенные краны и возводит надземные этажи новостроек будущего квартала. Монолитные работы уже ведутся на уровне 17-го этажа, их общая готовность составляет 65 процентов», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Квартал назвали Injoy. Он возводится в Войковском районе у парка «Покровское-Стрешнево» и Химкинского водохранилища. Близость ТТК и МКАД обеспечивает быстрый доступ в центр и другие районы столицы, а развитая инфраструктура гарантирует комфортное проживание.
Проект КРТ предусматривает строительство школы на 750 учеников, детсада на 325 детей, спортивного комплекса с бассейном и протяженного парк-бульвара. На переданной городу территории появится 90 тыс. м² жилья по программе реновации. Еще будет создана необходимая инфраструктура по проекту.