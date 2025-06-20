Из «Торпедо» в Тольятти: в ХК «Лада» появились 2 новых специалиста

«Автозаводцы» объявили о назначениях Алексея Акифьева и Александры Строгановой на посты заместителей спортдиректора и по маркетингу и развитию соответственно.
С последним брал золото ВХЛ в 2011-м. А с 1998-го по 1999-й, с 2001-го по 2002 год и в сезоне 2011−2012 защищал цвета тольяттинской «Лады». Всего выходил на лед в ее форме в 167 встречах.
«Как тренер Акифьев работал в “Рубине”, китайском “Ценг Тоу”, казахстанской “Сарыарке” и “Торпедо-Горький”. С 2020-го по 2025-й был директором по развитию молодежного и юниорского хоккея в нижегородском “Торпедо”», — уточнили тольяттинцы.
С ним МХК «Чайка» в 2023-м взяла Кубок Харламова, а фарм в ВХЛ недавно завоевал золотые медали ВХЛ. Теперь будет отвечать за «Ладью» и ЦСК ВВС.
«Александра Строгонова с 2019-го по 2025 год являлась исполнительным директором “Торпедо”. В “Ладе” будет разрабатывать и реализовывать маркетинговую стратегию команды, работать со спонсорами», — добавили волжане.
Ранее «автозаводцы» подписали двусторонний контракт с 23-летним братом Александра Хохлачева Тимофеем. Теперь оба будут выступать за волжан.
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