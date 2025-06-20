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Из «Торпедо» в Тольятти: в ХК «Лада» появились 2 новых специалиста

«Автозаводцы» объявили о назначениях Алексея Акифьева и Александры Строгановой на посты заместителей спортдиректора и по маркетингу и развитию соответственно.

«Автозаводцы» объявили о назначениях Алексея Акифьева и Александры Строгановой на посты заместителей спортдиректора и по маркетингу и развитию соответственно.

Акифьев — воспитанник самарских «летчиков». Также играл за «Прогресс» (Глазов), хабаровский «Амур», СКА из Санкт-Петербурга, столичные «Спартак» и «Крылья Советов» (Москва), новосибирскую «Сибирь» и тюменский «Рубин».

С последним брал золото ВХЛ в 2011-м. А с 1998-го по 1999-й, с 2001-го по 2002 год и в сезоне 2011−2012 защищал цвета тольяттинской «Лады». Всего выходил на лед в ее форме в 167 встречах.

«Как тренер Акифьев работал в “Рубине”, китайском “Ценг Тоу”, казахстанской “Сарыарке” и “Торпедо-Горький”. С 2020-го по 2025-й был директором по развитию молодежного и юниорского хоккея в нижегородском “Торпедо”», — уточнили тольяттинцы.

С ним МХК «Чайка» в 2023-м взяла Кубок Харламова, а фарм в ВХЛ недавно завоевал золотые медали ВХЛ. Теперь будет отвечать за «Ладью» и ЦСК ВВС.

«Александра Строгонова с 2019-го по 2025 год являлась исполнительным директором “Торпедо”. В “Ладе” будет разрабатывать и реализовывать маркетинговую стратегию команды, работать со спонсорами», — добавили волжане.

Ранее «автозаводцы» подписали двусторонний контракт с 23-летним братом Александра Хохлачева Тимофеем. Теперь оба будут выступать за волжан.

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