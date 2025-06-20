Критик Соседов объяснил, почему ПМЭФ посещают звезды шоу-бизнеса

Собеседник издания счел очевидным, что артисты едут туда вовсе не для выступлений на тему экономики, политики и законодательства и их задача состоит в том, чтобы развлекать аудиторию. Критик добавил, что звезд шоу-бизнеса приглашают на ПМЭФ, поскольку никто не может поехать туда сам.