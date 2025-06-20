Автоэксперт рассказал, как завести машину при отказе кнопки «Старт-стоп»

Если не загораются стоп-сигналы при нажатии на педаль — скорее всего, вышел из строя концевик или повредилась проводка. Даже в этой ситуации на многих авто запуск все еще возможен: достаточно один раз нажать кнопку «Старт-стоп» для включения зажигания, а затем — удерживать ее около 10 секунд. Стартер может сработать. Этот способ полезен и в мороз, чтобы лишний раз не тащить снег в салон.