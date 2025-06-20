Автоэксперт рассказал, как завести машину при отказе кнопки «Старт-стоп»

Эксплуатация авто с кнопкой «Старт-стоп» требует определенных навыков. Обычно такая система работает в связке с бесключевым доступом. Достаточно подойти к машине с брелоком в кармане, открыть двери, нажать на тормоз и кнопку запуска — и мотор заводится. Однако если двигатель не запускается, причин может быть несколько.
Ошибка в действиях водителя
Иногда все дело в банальном недоразумении. Например, коробка передач не стоит в положении «P» или «N», либо забыта педаль тормоза. Особенно часто это случается с машинами в аренде или в незнакомых авто.
Разряжена батарейка в брелоке.
Если пульт перестал открывать двери, а кнопка «Старт-стоп» молчит — возможно, села батарейка в ключе. В этом случае можно попробовать поднести брелок вплотную к кнопке и нажать. На минимальном расстоянии система может сработать даже без заряда. Но долго откладывать замену батарейки не стоит.
Проблемы с концевиком тормоза
Если не загораются стоп-сигналы при нажатии на педаль — скорее всего, вышел из строя концевик или повредилась проводка. Даже в этой ситуации на многих авто запуск все еще возможен: достаточно один раз нажать кнопку «Старт-стоп» для включения зажигания, а затем — удерживать ее около 10 секунд. Стартер может сработать. Этот способ полезен и в мороз, чтобы лишний раз не тащить снег в салон.
Неисправна сама кнопка «Старт-стоп»
Контакты внутри кнопки со временем могут окислиться, особенно в машинах старше 10 лет. Варианта два: разобрать и почистить кнопку или заменить на новую.
Разрядился аккумулятор
Если напряжение на АКБ упало ниже 12 В, стартер может не сработать. Эксперты советуют замерить напряжение и зарядить батарею. Особенно проблема актуальна в зимний период.
Сломался стартер
Часто это происходит без предупреждения. Вчера стартер кое-как срабатывал, а сегодня — молчит. В большинстве случаев потребуется эвакуатор и визит в автосервис: подобраться к стартеру в современных авто бывает непросто.
Также Ревин рекомендует обратить внимание на блок предохранителей. Для устранения неполадки порой достаточно поставить новый предохранитель вместо сгоревшего.
Установлена нештатная кнопка
Если кнопку «Старт-стоп» установили самостоятельно или в сомнительном сервисе, велика вероятность, что причина неисправности — в низком качестве оборудования. Дешевые аналоги с AliExpress или Pinduoduo могут подвести в самый неподходящий момент, особенно если они не рассчитаны на конкретную модель авто.
Система старт-стоп — удобная технология, но не лишенная слабых мест, подводит итог Алексей Ревин. Если автомобиль не реагирует на нажатие кнопки, не стоит паниковать. Первым делом специалист советует проверить базовые вещи: батарейку в ключе, педаль тормоза и АКБ. В случае серьезных проблем лучше обратиться в сервис, чтобы не усугубить ситуацию.