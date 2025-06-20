Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адская жара покинет Красноярск в выходные

В конце этой недели в Красноярске ожидается снижение температуры воздуха.

В конце этой недели в Красноярске ожидается снижение температуры воздуха.

В пятницу температура поднимется до +35, +37 °C, однако возможны небольшие дожди.

Суббота, день летнего солнцестояния, принесет более комфортные условия — температура составит +29, +31 °C, а вечером возможны сильные дожди. Ветер будет оставаться слабым.

В воскресенье синоптики прогнозируют температуру от +26 до +29 °C с порывистым юго-западным ветром 11−14 м/с и периодическими дождями.

По предварительным данным, в начале следующей недели жара вернется с температурой около 30 градусов, однако с середины недели ожидается более комфортная погода с температурой около +25 °C.

Ранее диетолог рассказывал, что лучше есть в жару.