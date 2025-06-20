Адская жара покинет Красноярск в выходные

В конце этой недели в Красноярске ожидается снижение температуры воздуха.
В пятницу температура поднимется до +35, +37 °C, однако возможны небольшие дожди.
Суббота, день летнего солнцестояния, принесет более комфортные условия — температура составит +29, +31 °C, а вечером возможны сильные дожди. Ветер будет оставаться слабым.
В воскресенье синоптики прогнозируют температуру от +26 до +29 °C с порывистым юго-западным ветром 11−14 м/с и периодическими дождями.
По предварительным данным, в начале следующей недели жара вернется с температурой около 30 градусов, однако с середины недели ожидается более комфортная погода с температурой около +25 °C.
Ранее диетолог рассказывал, что лучше есть в жару.