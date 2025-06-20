В Омске определили лучших пилотов дронов регионального этапа Всероссийского чемпионата

19 июня в Омске на базе Сибирского института бизнеса и информационных технологий состоялся региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего». Мероприятие, организованное при поддержке Федерации гонок дронов России и регионального отделения РДДМ «Движение Первых», собрало молодых участников не только из областного центра, но и из Тарского, Русско-Полянского и других районов Омской области.
Чемпионат стал частью государственной стратегии развития беспилотных систем, которая получила особое внимание после поручения президента Владимира Путина Минспорту РФ обеспечить присвоение спортивных званий и разрядов по виду спорта «гонки дронов».
Участники соревновались в двух дисциплинах. Теоретический этап проверял знания ребят об устройстве дронов, их моделях и особенностях управления. Практический этап включал управление дронами на симуляторах, где оценивались точность прохождения трассы и скорость выполнения заданий.
«Это хорошая возможность для молодежи познакомиться с инновационными технологиями и отраслями. Умение работать с беспилотными авиационными системами становится все более актуальным и востребованным навыком», — отметил заместитель председателя Совета регионального отделения «Движения первых» в Омской области Самат Муканов.
Фото: пресс-служба СИБИТ.
Развитие беспилотных систем рассматривается как стратегическое направление, которое найдет применение во множестве отраслей: от сельского хозяйства до энергетики и поисково-спасательных операций. Неслучайно на полях Петербургского международного экономического форума даже прозвучал термин «дронономика». Во многих производственных отраслях экономики беспилотники в самое ближайшее время смогут компенсировать дефицит кадров.
«Считаю развитие беспилотных систем очень перспективным, без преувеличения, стратегическим направлением. До сих пор у многих складывается впечатление, что беспилотники пригодны только для военных целей, но это далеко не так. Беспилотные летательные аппараты актуальны в сельском хозяйстве, геологоразведке, охране общественного порядка, поисково-спасательных работах, энергетике, строительстве и других отраслях», — высказал свое мнение о перспективном направлении обучения руководитель СИБИТа Максим Родионов.
В омском этапе приняли участие 16 пилотов, среди которых были как мальчики, так и девочки. Лучшие участники представят Омскую область на всероссийском финале чемпионата, который пройдет в Красноярске. Организаторы уверены, что такие соревнования не только популяризируют использование беспилотных технологий, но и способствуют развитию кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей будущего.