В Омске определили лучших пилотов дронов регионального этапа Всероссийского чемпионата

«Считаю развитие беспилотных систем очень перспективным, без преувеличения, стратегическим направлением. До сих пор у многих складывается впечатление, что беспилотники пригодны только для военных целей, но это далеко не так. Беспилотные летательные аппараты актуальны в сельском хозяйстве, геологоразведке, охране общественного порядка, поисково-спасательных работах, энергетике, строительстве и других отраслях», — высказал свое мнение о перспективном направлении обучения руководитель СИБИТа Максим Родионов.