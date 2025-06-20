В Самаре откроют дополнительные рейсы переправы в Рождествено 23 и 24 июня

В Самаре будут поданы доплнительные суда на паромную переправу с Октябрьского спуска. Они проследуют 23 и 24 июня.
Таким образом, 23 июня дополнительный рейс будет отправляться из Рождествено в 19:00, 24 июня из Самары в 20:00.
С помощью грузовой переправы в Рождествено отправляют автомобили и грузовики. Некоторые дачники предпочитают передвигаться по Самарской Луке на автомобиле, а грузовые автомобили привозят продукты в местные магазины.
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