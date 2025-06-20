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В Самаре откроют дополнительные рейсы переправы в Рождествено 23 и 24 июня

В Самаре будут поданы доплнительные суда на паромную переправу с Октябрьского спуска.

В Самаре будут поданы доплнительные суда на паромную переправу с Октябрьского спуска. Они проследуют 23 и 24 июня.

Таким образом, 23 июня дополнительный рейс будет отправляться из Рождествено в 19:00, 24 июня из Самары в 20:00.

С помощью грузовой переправы в Рождествено отправляют автомобили и грузовики. Некоторые дачники предпочитают передвигаться по Самарской Луке на автомобиле, а грузовые автомобили привозят продукты в местные магазины.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!