Совмин утвердил новый порядок господдержки при строительстве жилья в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 328 от 13 июня 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Данным документом был утвержден целый ряд документов, среди которых Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для предоставления государственной поддержки при строительстве, реконструкции или покупке жилья. Также указаны положение о порядке предоставления финансовой помощи при погашении льготных кредитов, а также предоставление одноразовых субсидий и льготных кредитов, порядок ведения единой базы данных кредитополучателей.
Постановление Совета министром вступает в силу после официального опубликования и распространяется на отношения, которые возникли с 1 июня 2025 года.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье: «Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет».
Кстати, Совмин Беларуси с 20 июня берет на контроль цены на мясо, молочку и кондитерку.
Тем временем Минтруда сказало, кому из белорусов выплатят матпомощь к школе.