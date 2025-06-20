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Совмин утвердил новый порядок господдержки при строительстве жилья в Беларуси

Совмин обновил порядок господдержки при покупке или строительстве жилья в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совмин утвердил новый порядок господдержки при строительстве жилья в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 328 от 13 июня 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Данным документом был утвержден целый ряд документов, среди которых Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для предоставления государственной поддержки при строительстве, реконструкции или покупке жилья. Также указаны положение о порядке предоставления финансовой помощи при погашении льготных кредитов, а также предоставление одноразовых субсидий и льготных кредитов, порядок ведения единой базы данных кредитополучателей.

Постановление Совета министром вступает в силу после официального опубликования и распространяется на отношения, которые возникли с 1 июня 2025 года.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, позволяющий приобрести арендное жилье: «Прожить в арендной квартире не менее 10 лет, рассрочка на оплату — 15 лет».

Кстати, Совмин Беларуси с 20 июня берет на контроль цены на мясо, молочку и кондитерку.

Тем временем Минтруда сказало, кому из белорусов выплатят матпомощь к школе.

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