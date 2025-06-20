Совмин утвердил новый порядок господдержки при строительстве жилья в Беларуси

Данным документом был утвержден целый ряд документов, среди которых Положение об отнесении граждан к категории малообеспеченных для предоставления государственной поддержки при строительстве, реконструкции или покупке жилья. Также указаны положение о порядке предоставления финансовой помощи при погашении льготных кредитов, а также предоставление одноразовых субсидий и льготных кредитов, порядок ведения единой базы данных кредитополучателей.