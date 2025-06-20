На пяти площадках Самары до сентября будет проходить открытые тренировки

Бесплатные тренировки на свежем воздухе проходят под руководством профессиональных инструкторов в разных точках города — в парке 50-летия Октября, на площади Куйбышева, а с 20 июня также на Ленинградском и Первомайском спусках. С 23 июня к ним присоединятся площадки в парке им. Ю. А. Гагарина.