На пяти площадках Самары до сентября будет проходить открытые тренировки

Более 30 фитнес-центров, федераций и спортивных клубов Самары участвуют в летнем проекте «Самара в движении». Об этом рассказали в администрации города.
Бесплатные тренировки на свежем воздухе проходят под руководством профессиональных инструкторов в разных точках города — в парке 50-летия Октября, на площади Куйбышева, а с 20 июня также на Ленинградском и Первомайском спусках. С 23 июня к ним присоединятся площадки в парке им. Ю. А. Гагарина.
По будням жители могут бесплатно заниматься йогой, боксом, зумбой, настольным теннисом, шахматами и силовыми тренировками. Также 21 июня на Первомайском спуске состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню йоги.
По данным департамента физкультуры, в 2024 году тренировки посетили более 220 тысяч человек, из них 25 тысяч — регулярно.
Проект продлится до конца сентября. Актуальное расписание — в группе «Самара в движении» во ВКонтакте.
Ранее мы рассказали, какие мероприятия пройдут в рамках проекта «Самара в движении» 20 июня.
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