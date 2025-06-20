Царь-лебеди: Николай Цискаридзе привез в Кремль своих учениц

На сцене ГКД состоялись выпускные концерты воспитанников Академии русского балета им. А. Я. Вагановой — одной из старейших и авторитетных в мире школы классического танца. В этом году ректор академии Николай Цискаридзе выпустил первый женский класс. Такого не было 100 лет: обычно женщинам преподают женщины, а мужчинам — мужчины. На последний спектакль собрался шеститысячный зал. «Известия» оценили усилия Цискаридзе и его воспитанниц.
Лебединая песня.
Зрителей, идущих на выпускной спектакль Академии Вагановой, заметно еще в метро. Нарядные, с балетной осанкой, с красивой походкой. Мамы вели маленьких девочек, педагоги — целые классы. Всем хотелось увидеть, кого воспитал ректор академии Николай Цискаридзе. Лишний билет спрашивали не только желающие попасть на балет, но и спекулянты. Ходовой товар.
Привозить выпускные спектакли Вагановки в Кремлевский дворец Николай Цискаридзе придумал десять лет назад. Все мальчики и девочки, которых на первом таком концерте представил ректор, сейчас солисты Мариинского театра и МАМТ. Как замечает Николай Цискаридзе, учащимся академии везет: их полюбила Москва. В июне, когда мало кто ходит по театрам, все билеты распродаются моментально.
— Никакая школа ни в одном городе не может ничего подобного повторить, — говорит Николай Максимович. — Семь спектаклей плюс генеральный прогон танцуют дети от 10 до 17 лет, этого не может себе позволить никто, потому что это колоссальная работа. И если в репертуар мы берем какой-то шедевр, то не делаем купюр, не облегчаем задачу исполнителям. Если у нас нет такого исполнителя, то мы приглашаем из театра выпускника прошлых лет. Вот и в этом спектакле выйдет мой ученик.
Выпускной начался с выхода на авансцену ректора.
— Кремлевский дворец для меня очень дорог, потому что свои первые шаги на подмостках я начинал здесь, — говорит Николай Цискаридзе. — Сейчас в большую жизнь выпускаю своих учеников. Это 283-й выпуск нашей академии. Потому что школа создана в 1738 году! А первый выпуск состоялся в 1742-м. Одна из важнейших задач образования — воспитание и уважение, уважение к предкам, к истории. И поэтому наш спектакль посвящен многим датам нашей академии.
Для выпускного постановщики подготовили хореографическую программу в трех отделениях, каждое посвящено важному событию в истории балетной школы. В спектакле задействованы 200 человек. Всем сшиты дорогие костюмы, достойные высокой сцены.
Первое отделение — «Белый акт» из балета «Лебединое озеро» Чайковского. В последний раз его в академии исполняли 30 лет назад. Чайковский считал вторую картину балета лучшей в партитуре. А хореограф Лев Иванов в 1894 году поставил танцы лебедей и их королевы Одетты так, что по сей день исполнение считается верхом мастерства и красоты. Эту работу он проделал для концерта, который был посвящен годовщине кончины Петра Ильича. На следующий год для премьеры в Мариинском театре Мариус Петипа вместе с Модестом Чайковским переделал либретто, в который включил эту «лебединую картину» Льва Иванова.
Исполнение «Белого акта» Цискаридзе посвятил 100-летию первого выпуска Агриппины Вагановой в 1925 году в Ленинградском хореографическом училище, ныне это Академия русского балета, носящая ее имя. Среди выпускников легендарного балетмейстера — «богиня танца», народная артистка СССР Марина Семенова. О ней Николай Цискаридзе говорит, что после мамы, которая его родила, и няни, которая вырастила, Марина Тимофеевна — самый важный человек в его жизни. Она первая и самая любимая ученица Вагановой и педагог Николая Цискаридзе.
— Мы посвящаем «Лебединое озеро» первому выпуску Вагановой, потому что этот балет был визитной карточкой Марины Тимофеевны, — поделился народный артист. — И тот «Белый акт», который мы с вами знаем, придумали Ваганова вместе с Семеновой. Положение рук, комбинации, встреча Зигфрида с Одеттой — это не XIX век, а придумка Агриппины Яковлевны, ее хореография. Просто мало кто об этом знает.
В партии Одетты ученица Цискаридзе Екатерина Морозова, Зигфрид — Арсений Соснович.
Зажгли по-русски и по-грузински.
Второе отделение выпускного спектакля ректор посвятил 80-летию Великой Победы. Зрителям представили Сюиту из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна. В 1942 году в разгар Великой Отечественной войны, во время блокады Ленинграда композитор создал яркий, оптимистичный спектакль. Это был заказ партии и правительства. Надо было показать единение многонационального народа.
Кто не слышал о «Гаянэ», всё равно наверняка знает фантастический «Танец с саблями», номер из последнего действия спектакля. Впервые его показала труппа Кировского театра (ныне Мариинского) в Молотове (ныне Пермь) на сцене Театра оперы и балета, куда артистов отправили в эвакуацию. Хореографию ставила Нина Анисимова. Тогда партию Гаянэ исполняла Наталья Дудинская, а Армена — Константин Сергеев. А у Цискаридзе в заглавных партиях вышли Софья Романович и Николоз Парадашвили. В роли Казакова — Илья Зайцев, Нунэ — Ясмина Азиз, Айша — София Аманатова.
Ректор проделал большую работу, собрав хореографию Анисимовой, добавил этнический колорит в народные танцы. А чтобы найти партитуру к «Русскому танцу», проделал изыскательскую работу и обнаружил ноты в Ереване.
«Танец с саблями» вызвал дикий восторг в зале — особенно тепло приняли полеты над сценой Романа Хуртина.
Где найти розетку?
У Цискаридзе в этом году юбилей педагогической карьеры — 30 лет. Выпускники этого года для финального акта подготовили Сюиту из романтического балета «Пахита» на музыку Дельдевеза, Минкуса, Дриго. Редакцию шедевра Петипа сделал Николай Максимович. Партию Пахиты исполнила Веселина Илиеаа из Болгарии. Лосьон Д’Эрвильи — Руслан Стенюшкин, выпускник 2017 года. Партии Графа и Графини Д’Эрвильи исполнили Владислав Белоусов и Елена Суханова.
Яркие хореографические решения дополняют живописные декорации Мариинского театра. Воспитанницы танцевали под аккомпанемент симфонического оркестра. За пультом дирижер Валерий Овсяников.
За технический уровень воспитанниц ректор несет личную ответственность. Как признался Николай Цискаридзе, женский класс забрал все его силы. Теперь ему требуются отпуск и восстановление.
— Больше никакой класс не хочу, мне нужно отдохнуть, — говорит Николай Цискаридзе. — У мальчиков есть две кнопки: «вкл» и «выкл». А у девочек модель управления — как у космического корабля. И она всё время дымится и ничего не контактирует. У тебя никогда нет нужного штепселя и розетки. И ты стоишь и думаешь — ну вот, опять с нуля, что ли, начинать. И не понимаешь, в какой момент и на что она обидится. Ты очень любишь этого человека, но надо надавить, чтобы был результат.
Результат публика оценила долгой стоячей овацией. После Кремля ученицы Цискаридзе отправятся на гастроли в Челябинск: губернатор региона пригласил академию, чтобы выпускной спектакль увидели поклонники балета на Урале. Дважды.