Царь-лебеди: Николай Цискаридзе привез в Кремль своих учениц

— Больше никакой класс не хочу, мне нужно отдохнуть, — говорит Николай Цискаридзе. — У мальчиков есть две кнопки: «вкл» и «выкл». А у девочек модель управления — как у космического корабля. И она всё время дымится и ничего не контактирует. У тебя никогда нет нужного штепселя и розетки. И ты стоишь и думаешь — ну вот, опять с нуля, что ли, начинать. И не понимаешь, в какой момент и на что она обидится. Ты очень любишь этого человека, но надо надавить, чтобы был результат.